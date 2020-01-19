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"أيام ما كان بشعر".. صورة نادرة تجمع سليمان عيد بصلاح عبدالله

الأحد 19/يناير/2020 - 06:28 م
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رشا عادل
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نشر الفنان صلاح عبد الله، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة وهو في مرحلة الشباب برفقة أصدقائة والفنان سليمان عيد.


وعلق صلاح، على الصورة قائلًأ:"زمان لما كنت جان وكان سليمان بشعر".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعية قائلًا:"قمر ياصاصا طول عمرك حبيبي" وأضاف آخر "ربنا يبارك في عمرك يارب ويخليك لاولادك يارب"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًًا:"والله يافنان ايام زمان مش تتعوض".


ويذكر أن آخر أعمال صلاح عبدالله، مسلسل "هوجان"، الذي شارك به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي أكشن، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان محمد عادل امام واوس اوس ورياض الخولي، والمسلسل من إخراج شيرين عادل.
"أيام ما كان بشعر".. صورة نادرة تجمع سليمان عيد بصلاح عبدالله
"أيام ما كان بشعر".. صورة نادرة تجمع سليمان عيد بصلاح عبدالله
"أيام ما كان بشعر".. صورة نادرة تجمع سليمان عيد بصلاح عبدالله
"أيام ما كان بشعر".. صورة نادرة تجمع سليمان عيد بصلاح عبدالله
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