تعرف على موعد حفلة أحلام في موسم الرياض

تستعد الفنانة أحلام الشامسي، لأحياء حفل غنائي في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم يوم الجمعة 24 يناير، حيث نشرت احلام صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت الشامسي، على الصورة قائلة:"موعدكم يوم الجمعة 24 يناير في الليلة الجماهيرية المنتظرة ختامها مسك مع احلام".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة الامارتية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حلو واحلي ختام رح يكون مع الملكة" وأضاف آخر "بالتوفيق حبيبتي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"احلي من يجي الرياض ياملكة".



ويذكر أن آخر أعمال أحلام الشامسي، برنامج "ذا فويس"، الذي شاركت في تقديمه مع الفنان حماقي وراغب علامة، وهو برنامج لعرض المواهب الغنائية، وكان يعرض عبر شاشة "ام بي سي".



