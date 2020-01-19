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بحضور محمد عبلة و60 فنانا.. "أب تاون كايرو" تستضيف معرضا فنيا للوحات والحلي
الأحد 19/يناير/2020 - 05:14 م
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الفجر الفني
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في إطار اهتمامها برعاية الأحداث الثقافية والفنية نظمت إحدى الشركات معرضا فنيا للوحات والحلي في أب تاون كايرو بالتعاون مع سفر خان أرت جاليرى، وأرتيولوجى، وآجور للاستشارات.
وشارك في المعرض،
الذي استمرعلى مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين، ما يقرب من سبعين عارضا و فنانا تشكيليا
على رأسهم الفنان محمد عبلة، جورج بهجوري، أشرف رسلان، كما يشارك في المعرض مصممة الحلى
الشهيرة عزة فهمي التي نظمت خلال المعرض ورشة فنية للتدريب على فنون الحلى.
كذلك شارك في فعاليات
المعرض عدد من عارضي المجوهرات.
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