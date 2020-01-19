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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YallaKora يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر

الأحد 19/يناير/2020 - 05:12 م
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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد
مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد
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تنطلق المواجهة بين فريقي ليستر سيتي وبيرنلي في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 2 ويعلق علي اللقاء عادل خلو..

 

سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبيرنلي مباشر في لقاء اليوم الأحد 19 / يناير / 2020، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

 

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبيرنلي مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ليستر سيتي وبيرنلي مباشر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

 

تشكيلة ليستر سيتي اليوم لمواجهة نادي بيرنلي هي كلا من : شمايكل ، فوكس ، إيفانز ، سوينكو ، بيريرا ، ميندي ، برايت ، ماديسون ، اشلي بارنز ، بيريز ، جيمي فاردي.

بينما تشكيلة نادي بيرنلي هي كلا من : بوب ، برادلي ، تراكوفسكي ، بن مي ، تايلور ، ويستوود ، كورك ، هيندريك ، ماكنيل ، كريس وود ، رودريغز.


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