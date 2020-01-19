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رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ليفربول

الأحد 19/يناير/2020 - 05:08 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 19 يناير 2020، والتي تقام على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الأسبوع 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة االسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 بتعليق التونسي رؤوف خليف.

وعلى الرغم من الفارق الكبير فى النقاط بين الفريقين إلا

أن محبى كرة القدم فى جميع أنحاء العالم فى انتظار هذه القمة الإنجليزية من أجل الاستمتاع بالأداء المتميز للفريقين، نظرًا لمكانتهما الكبيرة وتاريخهم الحافل في عالم كرة القدم.
یسعى لیفربول المتوهج هذا الموسم، لمواصلة النتائج الإیجابیة بالدورى، بعدما وصل إلى النقطة ٦١  متربعًا على صدارة البریمیرلیج، ومبتعدًا عن أقرب منافسیه مانشستر سیتى، الوصیف، بفارق ١٤ نقطة. ویعتبر مانشستر یونایتد الفریق الوحید الذى لم یستطع لیفربول الفوز علیه فى الدورى هذا

الموسم، حیث حقق الریدز ٢١ فوزًا وتعادل مرة واحدة كانت أمام المان یونایتد.
يمتلك مانشستر يونايتد 34 نقطة من 22 مباراة لعبهم في الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الخامس فى جدول الترتيب حتى الآن، بينما فريق ليفربول يحتل المركز الأول فى جدول الترتيب برصيد 61 نقطة حصل عليهم من 21 مباراة ولديه مباراة مؤجلة.

يغيب عن ليفربول ناثانييل كلاين بسبب الإصابة، كما أن هناك شك من مشاركة كلًا من ديان لوفرين وجويل ماتيب ونابي كيتا على الرغم من تحسنهم وعودتهم من الإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة للمدرب يورجن كلوب.

بينما سيتواصل غياب كلًا من ماكتوميناي، أكسيل توانزيبي وبول بوجبا عن مانشستر يونايتد  للإصابة، عدا ذلك لن يفتقد الشياطين الحمر لأي لاعب.

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