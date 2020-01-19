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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

الأحد 19/يناير/2020 - 05:05 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يدخل ليفربول مباراة اليوم برقم قياسي حيث لم يتعرض لأي هزيمة على ملعبه في الدوري الإنجليزي لمدة 1000 يوم وترجع الهزيمة الأخيرة للفريق في أنفيلد إلى 23 أبريل 2017 أمام كريستال بالاس بنتيجة 1 – 2، والتى جمعتهما ضمن منافسات الجولة 34، فى موسم 2016 – 2017، ويمتلك مانشستر يونايتد رقما مميزا كونه الفريق الوحيد الذي لم يخسر من الريدز هذا الموسم حيث حقق الفريق 20 انتصارا وتعادل مرة واحدة جاءت ضد الشياطين في الدور الأول على ملعب أولد ترافورد.

 

ويقود ليفربول في مباراة اليوم القوة الضاربة بقيادة الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، بينما يغيب ديان لوفرين ونابى كيتا وجيمس ميلنر، فيما يقترب فابينيو وجويل ماتيب من المشاركة بعد تعافيهما من الإصابات الطويلة التى تعرض لها الثنائي أواخر العام الماضي، فيما ينتظر تاكومي مينامينو أول مشاركة له في الدوري الممتاز بعد أن كان بديلاً لم يشارك في المباراة التي فاز فيها الريدز على توتنهام هوتسبير 1-0 في نهاية الأسبوع الماضي.

 

مباراة ليفربول ضد مان يونايتد فى الدورى الإنجليزى

 

في المقابل يدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم وسط شكوك حول مشاركة ماركوس راشفورد نجم هجوم الفريق بسبب إصابة في الظهر تعرض لها خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي أمام وولفرهامبتون، وحول فرص المهاجم في المشاركة، قال سولشاير في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "لا أستطيع أن أخبركم الآن. كما قلت مع هاري ماجواير قبل بضعة أسابيع، بالطبع سنمنحه الوقت لتحديد ذلك. سنقوم ببعض الفحوصات وربما أعتقد أنه لن يكون جاهزًا، لكن دعونا نرى ماذا سيحدث قبل المباراة مباشرة".

 

وتحوم الشكوك أيضًا حول مشاركة لوك شو الظهير الأيسر للشياطين الحمر بسبب عدم تعافيه الكامل من إصابة في الركبة، كما سيغيب كل من بول بوجبا وسكوت مكتوميناي وماركوس روخو وأكسل توانزيبي وإريك بايلي عن اللقاء لإصابات مختلفة.

 

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة اليوم بالتشكيل التالي: أليسون، أليكساندر آرنولد، جو جوميز، فان ديك، روبرتسون، هندرسون، فينالدوم، أوكسليد-تشامبرلين، ماني، صلاح، فيرمينو.

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