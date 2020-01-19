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تنظيم زيارة لوفد البنك الدولى لمحطة بنبان فى أسوان

الأحد 19/يناير/2020 - 04:49 م
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البنك الدولي
البنك الدولي
أحمد الشيخ
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زار وفد رفيع المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، اليوم الاحد مشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، والذى يعد أكبر مشروع للخلايا الشمسية على مستوى العالم، وحصل المشروع على أفضل مشروعات البنك الدولي تميزا على مستوى العالم.


وأشاد أعضاء وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، بمشروع محطة الطاقة الشمسية، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال الطاقة فتحت باب أقوى لاستثمارات القطاع الخاص، حيث جذب هذا المشروع أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات وهذا يبين دور الإصلاحات في مجال الطاقة.


وشاركت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولى، فى هذا المشروع باستثمارات بقيمة 653 مليون دولار، ضمن القيمة الاجمالية للمشروع والبالغة مليارى دولار، وبمشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.

ومشروع بنبان "مثالي" وفقا لمعايير البنك الدولي، من حيث اختيار المكان والكفاءة ويعد نموذجا يحتذى به للتنمية المستدامة والصديقة للبيئة، ويساهم فى تحقيق العديد من اهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن هذا المشروع يعكس ما وصلت إليه علاقة مصر مع البنك الدولى من شراكة إستراتيجية شاملة، فى ظل ما تقوم به مصر من برنامج اصلاح اقتصادى، يتضمن جزء منه العمل على تعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام.


وأضافت المشاط أنه فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث يدعم الهدف السابع من اهداف التنمية المستدامة بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، فى ظل خطة الحكومة لتوليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.

 كما يدعم الهدف الثالث عشر من اهداف التنمية المستدامة وهو العمل المناخي، بما يعكس التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن الاتفاقات الدولية لتغير المناخ.

يضم وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، كل من الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، وجان كلود تشاتشوانج "جيبوتى"، و يورجن زاتلر "المانيا"، وأدريان فرنانديز "اوروجواى" وآن كاباجامبى "اوغندا".


بجانب رومان مارشافين "روسيا"، وريتشارد مونتغمرى "المملكة المتحدة"، و أبارنا سوبرامانى "الهند"، وكاتارزينا كوروفسكا "بولندا"، بالاضافة إلى مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية فى مصر.


 يمثل الوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر جزء من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذى يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى ويتكون من 25 مدير تنفيذى ممثلين عن 189 دولة من الدول الاعضاء بالبنك الدولي، وتعد هذه أول زيارة إلى مصر لهذا الوفد منذ عام 2014.

ويعد مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، أكبر مشروع للخلايا الشمسية (PV) على مستوى العالم، حيث يتجمع عدد من محطات الطاقة الشمسية  فى مكان واحد، بطاقة إجمالية قدرها 1465 ميجاوات، وذلك بالتعاون مع 32 مستثمرا، وساهم المشروع في تنمية المنطقة بالكامل عن طريق تشغيل الشباب من أبناء قرية بنبان والقري والمراكز المجاورة.

ويوجد عمالة بالمشروع من محافظات الوجه البحري وكافة أنحاء البلاد، حيث بلغ عددهم نحو 10 آلاف عامل وفني ومهندس أثناء فترة تنفيذ المشروع، وهو ما أهل تلك العمالة المدربة لأن تكون متميزة في مجال تركيب محطات الطاقة الشمسية.

تفقد وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، وحدة بنبان للرعاية الصحية، والتى تعد ضمن 600 وحدة صحية مدعومة من خلال مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية الذى يساهم فيه البنك الدولى بقيمة 530 مليون دولار.


 ويتضمن ايضا تطوير 30 مستشفى في عدة محافظات، ويدعم المشروع مبادرة 100 مليون صحة ومسح وعلاج فيروس سى والامراض الغير سارية، وتقدم الوحدة الصحية ببنبان، خدمات منها رعاية الأمومة والطفولة والخدمات الوقائية والتطعيمات، واستقبال الطوارئ.


بالإضافة لدعم برنامج الرائدات الريفيات، ومشروع مسح فيرس سي والأمراض الغير سارية، والاستفادة من برنامج الطبيبة الزائرة في مجال تنظيم الأسرة، وتخدم نحو 4350 شخص.
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الكلمات المفتاحية

محطة الطاقة الشمسية بنبان في أسوان المديرين التنفيذين البنك الدولي

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