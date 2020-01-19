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إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بكرداسة

الأحد 19/يناير/2020 - 05:05 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أصيب 4 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بمركز كرداسة بقطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم زرق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين بنطاق المركز.

وتوصلت تحريات المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر إلى أنه وقعت مشاجرة بين طرفين، استخدمت فيها أسلحة بيضاء؛ بسبب تجدد خلافات سابقة بينهم، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفي.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وضبط طرفي المشاجرة وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مشاجرة كرداسة أمن الجيزة أسلحة بيضاء

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