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حافلة النادي الإفريقي تتعرّض إلى الإعتداء إثر الدربي

الأحد 19/يناير/2020 - 04:59 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تعرّضت حافلة النادي الإفريقي إلى الإعتداء، حيث تم تهشيم بلور النافذة بعد إنتهاء مقابلة الدربي التي جمعته بالترجي الرياضي التونسي بالملعب الأولمبي برادس.

وقد جرى الدربي اليوم الأحد 19 جانفي 2020، في إطار مباراة متأخرة من الجولة التاسعة، وانتهى بظفر "أبناء باب سويقة" بالثلاث نقاط، إثر اقتناص الفوز من "أبناء باب الجديد"، حيث انتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد لصالح الترجي.

وجاء هدف الترجي الأول عن طريق ضربة جزاء نفّذها طه ياسين الخنيسي، وأتى الهدق الثاني من أقدام اللاعب فوسيني كوليبالي، في حين كان هدف الإفريقي عن طريق اللاعب فخر الدين الجزيري.

ويذكر بأن هذا الفوز، مكّن الترجي الرياضي التونسي من تصدّر ترتيب البطولة بـ31 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه الإتحاد الرياضي المنستيري.
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