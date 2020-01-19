مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| رابط مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول LIVERPOOL عبر قناة beIN SPORTS

يلعب ليفربول وسط جماهيره ضد غريمه التاريخي مانشستر يونايتد في ملعب “آنفيلد” اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المدرب الألماني يورجن كلوب أعلن أن ثنائي ليفربول، فابينيو لاعب الوسط البرازيلي وجويل ماتيب المدافع الكاميروني سوف يكونان متاحين لمباراة الأحد ضد اليونايتد، فيما أكد غياب الثلاثي: جيمس ميلنر، ديان لوفرين ونابي كيتا.

وعلى الجانب الآخر، هناك شكوك قوية حول مشاركة ماركوس راشفورد في تشكيلة اليونايد أمام ليفربول، بعد أن تعرض هداف الفريق هذا الموسم، لإصابة في الظهر عقب دخوله كبديل في مباراة الوولفز الماضية، واضطر لمغادرة الملعب بعد نزوله بـ 16 دقيقة فقط.

قال مدرب اليونايتد سولشاير عن موقف راشفورد: لا يمكنني أن أخبركم الآن. مثلما قلت بالنسبة لهاري ماجواير قبل أسابيع قليلة، بالتأكيد سوف نمنحه الوقت الكافي لنتعرف ما إذا سيكون قادراً على المشاركة.

موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة (20:30 بتوقيت الإمارات)، و(19:30 بتوقيت السعودية)، و(18:30 بتوقيت القاهرة)، و(16:30 بتوقيت جرينيتش).

تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناتي HD2، و4K، بتعليق صوتي لرؤوف خليف.

تجمع المباراة بين أول الترتيب في “البريميرليج” ليفربول ورصيده 61 نقطة (20 فوزاً وتعادل وصفر هزائم)، وبين مانشستر يونايتد صاحب الـ34 نقطة في المرتبة الخامسة (9 انتصارات و7 تعادل و6 هزائم).