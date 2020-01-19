Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| رابط مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول LIVERPOOL عبر قناة beIN SPORTS

الأحد 19/يناير/2020 - 04:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يلعب ليفربول وسط جماهيره ضد غريمه التاريخي مانشستر يونايتد في ملعب “آنفيلد” اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

المدرب الألماني يورجن كلوب أعلن أن ثنائي ليفربول، فابينيو لاعب الوسط البرازيلي وجويل ماتيب المدافع الكاميروني سوف يكونان متاحين لمباراة الأحد ضد اليونايتد، فيما أكد غياب الثلاثي: جيمس ميلنر، ديان لوفرين ونابي كيتا.

 

وعلى الجانب الآخر، هناك شكوك قوية حول مشاركة ماركوس راشفورد في تشكيلة اليونايد أمام ليفربول، بعد أن تعرض هداف الفريق هذا الموسم، لإصابة في الظهر عقب دخوله كبديل في مباراة الوولفز الماضية، واضطر لمغادرة الملعب بعد نزوله بـ 16 دقيقة فقط.

 

قال مدرب اليونايتد سولشاير عن موقف راشفورد: لا يمكنني أن أخبركم الآن. مثلما قلت بالنسبة لهاري ماجواير قبل أسابيع قليلة، بالتأكيد سوف نمنحه الوقت الكافي لنتعرف ما إذا سيكون قادراً على المشاركة.

 

موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة (20:30 بتوقيت الإمارات)، و(19:30 بتوقيت السعودية)، و(18:30 بتوقيت القاهرة)، و(16:30 بتوقيت جرينيتش).

 

تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناتي HD2، و4K، بتعليق صوتي لرؤوف خليف.

 

تجمع المباراة بين أول الترتيب في “البريميرليج” ليفربول ورصيده 61 نقطة (20 فوزاً وتعادل وصفر هزائم)، وبين مانشستر يونايتد صاحب الـ34 نقطة في المرتبة الخامسة (9 انتصارات و7 تعادل و6 هزائم).

Advertisements

أخبار تهمك

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة

منذ ساعتين

خاص- إدارة الأهلي توقف عملية رحيل مهاجم الفريق

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فايلر يرد على تصريحات صالح جمعة ويكشف سبب استبعاده في المباريات

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 8 ساعات

مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية عنيفة خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ يوم

فايلر يتجسس على النجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

4 أندية تخطب ود صالح جمعة حتى نهاية الموسم

منذ أقل من ساعة

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ يوم

رجال الأعمال انتقدوا سحر نصر أمام "مدبولي" واشترطوا عليه تعديل 6 قوانين

منذ حوالي 18 ساعة

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إزالة اسم النقاز من الزمالك

منذ ساعة و نصف

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 م

فايلر يرد على تصريحات صالح جمعة ويكشف سبب استبعاده في المباريات

عاجل.. إزالة اسم النقاز من الزمالك

03:38 م

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي

11:39 ص

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

10:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status