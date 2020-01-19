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دبلوماسي سابق: ما يحدث في ليبيا يؤثر على أمننا القومي مباشرة

الأحد 19/يناير/2020 - 04:57 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير يوسف الشرقاوي، نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الأزمة الليبية وصلت إلى أوضاع كارثية في مختلف المجالات، والاهتمام المصري بمؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية في مصر بحل الأزمة الليبية على كافة المستويات.

وأوضح "الشرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن الأزمة الليبية كانت قاسم مشترك في كافة لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الأخيرة، فليبيا تعتبر دولة جوار نحو 1200 كيلو متر حدود برية، إلى جانب أن هناك علاقات مصاهرة بين الشعبين والعلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين.

وأكد نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما يحدث في ليبيا يؤثر على الأمن القومي المصري المباشر، والأمن القومي العربي، مشددًا على أن مؤتمر برلين يعتبر خطوة إيجابية على صعيد حل الأزمة الليبية، موضحًا أن أهم شيء لحل الأزمة الليبية أن يكون هناك صدق نوايا للحل، وأن نعمل جديًا على وقف كافة التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي وخاصة التدخل التركي الذي يمثل تهديد للأمن القومي المصري والعربي.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا دبلوماسي سابق السيسي أخبار مصر

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