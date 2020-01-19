المملكة تؤكد دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دعم المملكة الكامل لسيادة قبرص على أراضيها، لافتا إلى أن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار هناك.



وأكد وزير الخارجية دعوة المملكة كافة الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات والالتزام بها، والنأي عن التصعيد، واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لأن ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.





جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم الأحد، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس، إذ جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولية، منوها بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.





حضر الاستقبال، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف.





وأقام الأمير فيصل بن فرحان مأدبة غداء في ديوان الوزارة تكريماً لوزير خارجية جمهورية قبرص والوفد المرافق.