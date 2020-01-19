وزارة الصحة تحذّر المسافرين إلى الصين من فيروس ''كورونا''

نشرت وزارة الصحة التونسية اليوم الأحد 19 جانفي 2020، بلاغا حول تدعيم الوقاية والترصد إثر تسجيل حالات التهابات رئوية بفيروس "كورونا" جديد في الصين.





ودعت الوزارة، في هذا الإطار، المسافرين إلى الصّين بضرورة التلقيح ضد النزلة الموسمية والمكورات الرئوية وذلك بهدف التوقي من إمكانيات دخول وانتشار هذا الفيروس في تونس.





كما أوصت بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، من غسل اليدين وتجنب الالتصاق والاحتكاك بالمرضى والابتعاد عن تناول الأطعمة غير المطهوة.





​أمّا بالنسبة للقادمين من الصين وخاصة منطقة "Wuhan"، فإنّه في حال ظهور علامات المرض (المتمثلة في ارتفاع الحرارة وصعوبة في التنفس) لابدّ من مراجعة الطبيب.





ويأتي ذلك على إثر ورود تقرير من منظمة الصحة العالمية عن ظهور بؤرة من الالتهابات الرئوية الحادة منذ 31 ديسمبر 2019 بمنطقة "Wuhan" بالصين، وقد بينت التحاليل المخبرية علاقة هذه الحالات بفيروس كورونا جديد ووصل عدد الإصابات في الصين وإلى حد 19 جانفي 2020 إلى 69 حالة، 8 منهم لاتزال حالتهم خطيرة و19 غادروا المستشفى، مع تسجيل عدد 2 من الوفيات.





ويذكر حسب التقصي الميداني، أنّه لم يتمّ تسجيل حالات لدى أعوان الصحة المباشرين لهذه الحالات ولا انتقال للعدوى من شخص إلى آخر إلى حد الآن. ولا تزال البحوث سارية لتحديد طرق العدوى.