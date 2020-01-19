السجن 3 سنوات وغرامة لمدير شركة غزل بالإسكندرية 

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد صبري ذكري، والمستشار هشام محمد جمال الدين، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 3سنوات وغرامة مليوني وأربعة واثنين وعشرين ومائتين وسبعة وستون جنيها للمتهم " إ.ع.ح" مدير شركة للغزل لاتهامه بالاستيلاء علي أموال شركة مصر للاقطان.



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 28111 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العطارين عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة يفيد ببلاغ من شركة مصر لتصدير الأقطان بقيام صاحب شركة بالاستيلاء والتربح من أموال تابعة لقطاع الأعمال.



كانت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة توصلت الي قيام المدعو " إ.ع.ح" مدير شركة للغزل بالاستيلاء على كميات من الأقطان التابعة لشركة مصر لتصدير الأقطان إحدي شركات قطاع الأعمال بموجب القانون وقام المتهم بتقديم شيكات للشركة بدون رصيد وذلك للتربح من أموال الشركة وقدرت قيمة الأقطان المطالب بها هي مبلغ سبعون ألف ومائة وخمسة وتسعون دولار أمريكي والتي وصلت فوائد المبلغ إلى مليون ومائة وأربعة وثمانون ألف وثمانمائة وإحدى عشرة جنيها وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.