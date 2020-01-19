«شووت liverpool» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر رابط ماتش SALAH LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول YOUTUBE

يلتقي فريقي ليستر سيتي وبيرنلي ضمن الجولة العشرون من الدوري الانجليزي ، علي استاد تيرف مور ، ليستر سيتي يدخل اللقاء وهو في المركز 3 برصيد 45 من فوز في 14 لقاء وتعادل ثلاث مباريات وتلقي خمسة مباريات هزيمة ، وفي اللقاء الماضي حقق الفوز على فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف ، بينما نادى بيرنلي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة ، واليوم يستعد كلاً من الفريقين للدخول إلي اللقاء متحفزاً في الفوز وطامعاً كلاً منهما في الثلاث نقاط من أجل رفع رصيد كلاً منهما وتحسين ترتيبه بالبريميرليج..

تنطلق المواجهة بين فريقي ليستر سيتي وبيرنلي في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 2 ويعلق علي اللقاء عادل خلو..

سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبيرنلي مباشر في لقاء اليوم الأحد 19 / يناير / 2020، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبيرنلي مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ليستر سيتي وبيرنلي مباشر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة ليستر سيتي اليوم لمواجهة نادي بيرنلي هي كلا من : شمايكل ، فوكس ، إيفانز ، سوينكو ، بيريرا ، ميندي ، برايت ، ماديسون ، اشلي بارنز ، بيريز ، جيمي فاردي.

بينما تشكيلة نادي بيرنلي هي كلا من : بوب ، برادلي ، تراكوفسكي ، بن مي ، تايلور ، ويستوود ، كورك ، هيندريك ، ماكنيل ، كريس وود ، رودريغز.



