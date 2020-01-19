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الألومنيوم يواصل الإنتصارات ويفوز على الفيوم بالقسم الثاني

الأحد 19/يناير/2020 - 04:48 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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واصل فريق نادي الألومنيوم سلسلة الانتصارات، ونجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق نادي الفيوم، بهدف نظيف احرزه كيرلس ماهر، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الألومنيوم، ضمن مواجهات الجولة الأولى للدور الثاني، للمجموعة الأولى، في دوري القسم الثاني.

بدأ الألومنيوم اللقاء بتشكيل مكون من:حسام صادق، محمد أحمد، محمد عبد الحفيظ، مصطفى ناصر، محمد الشربيني، محمود نجاح، ابراهيم ماجد، اسلام عبد الراضي، سمير فوزي، محمود أحمد، كيرلس ماهر.

فيما بدأ فريق الفيوم بتشكيل مكون: أحمد محمود، جابر محمدي، زكريا أحمد، أحمد سعد، محمد عبد الجابر، أدهم حسن، محمد محمود، أحمد عمار، أحمد عويس، على أحمد، أحمد عبد الباقي.

بدأ اللقاء متوسط نسبيا، ثم كثف لاعبي الألومنيوم هجماتهم، ويضغط الفريق من العمق حتى تمكن كيرلس ماهر من احراز هدف التقدم للالومنيوم، في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، من خلال متابعته لقذيفة تم تسديدها بواسطة سمير فوزي لترد من الحارس يضعها كيرلس في المرمى، ليستمر الاداء بالضغط من على الأطراف للفريق الحمادي، والتزام لاعبي الفيوم على دفاع المنطقة والاعتماد على المرتدات، حتى جاءت صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم الألومنيوم بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل فريق الالومنيوم أدائه المميز، وكثف هجماتهم لتعزيز النتيجة، وسط تراجع في أداء لاعبي الفيوم اللذين اعتمدوا على الكرات الطويلة والمرتدات، في الوقت الذي أضاع مهاجمي الألومنيوم الكثير من الكرات السهلة التي كانت كفيلة بتعزيز النتيجة، لينقلب الحال في آخر 15 دقيقة من المباراة، وينتفض لاعبي الفيوم، ويضغط بكل صفوفه لا راك هدف التعادل، ولكن دون حدوث تغير في نتيجة اللقاء، حتى جاءت صافرة الجرايحي حكم اللقاء معلنا نهاية المباراة، بفوز الألومنيوم بهدف دون رد.

بهذا الفوز بَيرتفع رصيد الألومنيوم للنقطة 25 بالمركز الثاني، ويزاحم فريق البنك الأهلي على صدارة المجموعة، بعد تعثر الاخير أمام شبان قنا بالتعادل السلبي، فيما تجمد رصيد الفيوم عند النقطة 13 بالمركز العاشر.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 25 نقطة
2- الألومنيوم 25 نقطة
3- بنى سويف 24 نقطة
4- شبان قنا 20 نقطة
5- تليفونات بني سويف 19 نقطة
7- بترول أسيوط 17 نقطة
7- المنيا 16 نقطة
8- الإعلاميين 15 نقطة
9- سوهاج 15 نقطة
10- الفيوم 13 نقطة
11- ديروط 5 نقاط
12- طهطا 4 نقاط
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