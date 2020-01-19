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تطبيق "واتساب" يعود مجددًا للعمل بعد توقف مفاجيء

الأحد 19/يناير/2020 - 04:41 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن تطبيق "واتساب" العودة تدريجياً لإرسال واستقبال الصور ومقاطع الفيديو والمستندات، بعد توقف بعض مزاياه عن العمل لأسباب تقنية خلال الساعات الماضية.


وكان مستخدمو البرنامج قد فوجئوا، اليوم الأحد، بعدم قدرتهم على تبادل الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية وتنزيلها جراء خلل تقني لم تتضح أسبابه.


ووفقا لعدة مواقع تقنية، فإن المشكلة ظهرت لدى عموم مستخدمي التطبيق حول العالم، إذ توقفت بعض مزايا التطبيق، فيما توقفت الخدمة كليا لدى البعض، إذ عانى أغلب المستخدمين من المشكلة، قبل أن تعود الخدمة مجدداً.


وغرد مستخدمو تطبيق الدردشة على موقع تويتر عن عطل طرأ على التطبيق بعد ظهر يوم الأحد، مشيرين الى عدم قدرتهم على ارسال الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية وحتى تعديل وضع الحالة الـ" Status".


ومن المعلوم ان شركة فيسبوك تملك كل من تطبيقات واتساب وماسنجر وانستجرام، لذا من المتوقع ان تواجه التطبيقات الثلاث العطل نفسه، لا سيما اذا كانت المشكلة تقنية.

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مفاجيء مجددا توقف تطبيق واتساب العودة الات

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