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حصاد مباريات الأحد في دوري القسم الثاني في الصعيد

الأحد 19/يناير/2020 - 04:47 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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أقيم اليوم الأحد، مباريات الجولة الأولى، لمنافسات الدور الثاني، من مجموعة الصعيد، بدوري القسم الثاني.

وشهدت المباريات، تعادل فريق البنك الأهلي، على ملعبه، مع فريق الإعلاميين بهدفين لكل منهما.

حيث شهد الشوط الأول تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، تقدم محمد مصطفى للبنك في الدقيقة 4 وتعادل الموريتاني أحمد سالم في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، تقدم مهدي صبحى بالهدف الثاني للاعلاميين في الدقيقة 11 وتعادل محمد مصطفى ميدو بالهدف الثاني للبنك في الدقيقة 13 من ركلة جزاء.


ونجح فريق الألومنيوم في الفوز على مضيفه فريق الفيوم بهدف كيرس ماهر في الدقيقة 11 من الشوط الأول.

وحقق فريق تليفونات بني سويف فوزا هاما على فريق ديروط بهدف بلال أحمد في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وفاز فريق سوهاج على فريق المنيا بهدف نظيف سجله جون وانشو في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.

وحقق فريق بترول أسيوط فوزا غاليا على فريق طهطا بهدفين دون مقابل، خلال الشوط الثاني من المباراة، وتعادل فريق شبان قنا مع فريق بنى سويف بدون أهداف.

ترتيب المجموعة
1- البنك الأهلي 25 نقطة
2- الألومنيوم 25 نقطة
3- بنى سويف 24 نقطة
4- شبان قنا 20 نقطة
5- تليفونات بني سويف 19 نقطة
7- بترول أسيوط 17 نقطة
7- المنيا 16 نقطة
8- الإعلاميين 15 نقطة
9- سوهاج 15 نقطة
10- الفيوم 13 نقطة
11- ديروط 5 نقاط
12- طهطا 4 نقاط
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