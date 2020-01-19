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المتطوّعون بنابل يعيدون تشجير غابة إحترقت الصائفة المنقضية

الأحد 19/يناير/2020 - 04:43 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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قامت جمعية "المنسي" بتنظيم بإطلاق حملة تشجير بغابة لافو - نابل (هوارية نابل وراء المسلك الصحي عين كميشة)، بالتنسيق مع إدارة الغابات بنابل ومشاركة إتحاد المتجولين التونسيين، والمجتمع المدني ومجموعة من الجمعيات والمنظمات.

وقد بادر مائتا متطوّع من مختلف الفئات العمرية في نابل، اليوم الأحد 19 جانفي 2020، بالتحول إلى غابة "عين كميشة" لزراعة ألفي شجرة، في الغابة التي أتت النيران على معظمها الصيف الماضي، في سلسلة حرائق شهدتها البلاد.

وتهدف هذه الحملة إلى إعادة إحياء الغابة التي تعرّضت لحرائق في السنوات الأخيرة، وذلك بزرع أكثر من ألفي شجرة.
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