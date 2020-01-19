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نرمين ماهر لجمهورها: "توقف عن العطاء المستمر!"

الأحد 19/يناير/2020 - 04:54 م
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نرمين ماهر
نرمين ماهر
مصطفى فكيه
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طنشرت الفنانة نرمين ماهر، صورة جدية لها على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت ماهر، بالصورة بأناقة بالغة حيث ارتدت بنطلون اسود، وتيشرت باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا عبر كتفها، وعلقت على الصورة قائلةُ "توقف عن العطاء المستمر حتى لا تنتهي دون أن يشعر بك أحد". 

وعلق أحد المعجبين "صباح الخير يا نجمة مصر"، وعلق آخر" جميلة جدا مشاء الله".

يذكر أن آخر أعمال نرمين ماهر الفنية مشاركتها في بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنية"، بجانب النجم علي ربيع، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، صابرين، وجسدت شخصية كوميدية تدعي "عبلة"، وهى فتاة شعبية، وتعد هذه الشخصية جديدة على جمهورها، ونجحت نجاحا كبيرا.

من ناحية آخري شاركت ماهر، في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية وأبرزها "هروب مفاجئ، نص دستة بنات، امان يا صاحبي، عل فني، راجل وست ستات، عرفة بحر، سلسال الدم، احنا الطلبة".
نرمين ماهر لجمهورها: "توقف عن العطاء المستمر!"
نرمين ماهر لجمهورها: "توقف عن العطاء المستمر!"
نرمين ماهر لجمهورها: "توقف عن العطاء المستمر!"
نرمين ماهر لجمهورها: "توقف عن العطاء المستمر!"
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نريمن ماهر مشاهير احدث ظهور لنرمين ماهر

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