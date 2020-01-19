محافظ الغربية يصدر قرارًا بمنع التدخين في المصالح الحكومية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرارًا، اليوم الأحد، بحظر التدخين بجميع المصالح الحكومية، طبقًا للمادة 46 من القانون رقم 4 لسنة 1994.





كما قرر المحافظ، إلزام المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات القانونية، بمنع التدخين، فى الأماكن المغلقة، إلا فى الحيز المخصص للمدخنين، إن وجد.



