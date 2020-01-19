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محافظ الغربية يصدر قرارًا بمنع التدخين في المصالح الحكومية

الأحد 19/يناير/2020 - 04:37 م
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الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
نجلاء البسيونى
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أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرارًا، اليوم الأحد، بحظر التدخين بجميع المصالح الحكومية، طبقًا للمادة 46 من القانون رقم 4 لسنة 1994.

كما قرر المحافظ، إلزام المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات القانونية، بمنع التدخين، فى الأماكن المغلقة، إلا فى الحيز المخصص للمدخنين، إن وجد.

وأمر المحافظ، بإحالة كل من يخالف هذا القرار، للمسائلة القانونية، لمجازاته إداريا طبقا لنص المادة 48 من اللائحة التنفيذية ، الصادرة بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
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