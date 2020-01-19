Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ اقتصاد: منح الحكومة أفضلية للمنتجات المستوردة شائعة ساذجة

الأحد 19/يناير/2020 - 04:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أكد الدكتور وليد جاب الله، أستاذ التشريعات الاقتصادية، إن ما تردد بشأن منح الحكومة المصرية أفضلية للمنتجات المستوردة على حساب المحلية بعقود التوريدات شائعة ساذجة يتم ترديدها من وقت لأخر، فمن غير المنطقي أن تكون أي دولة في العالم تفضل المنتجات المستوردة على منتجاتها المحلية.

وأوضح "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن ما يحكم التفضيلات هو القوانين والتشريعات الثابتة، ولدينا قانون التعاقدات الحكومية الذي يعطي أفضلية للمنتج المصري، فموضوع التفضيلات خارج عن سلطة الحكومة نفسها لكونه مرتبط بتشريعات ثابتة ومستقرة بتفضيل المنتج المحلي.

وتابع أستاذ التشريعات الاقتصادية، أن هناك العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم الصناعة المصرية والمنتج المحلي، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تهمل ملف الصناعة ولكن التناول الخاص بهذا الملف يختلف من مرحلة لأخرى، ففي مرحلة الإصلاح الاقتصادي الدولة تصدت بمبادرات لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة خاصة بإعفاء الصناعات من الفائدة وغرامة التأخير، ومبادرة الاقتراض بفائدة 10% لاستيراد الآلات ومستلزمات الانتاج، إلى جانب مبادرة "اشترى المصري" التي يتم إعدادها من قبل اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

المستوردين الحكومة استاذ اقتصاد أخبار مصر

أخبار تهمك

كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة

منذ ساعتين

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ يوم

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية عنيفة خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يرد على تصريحات صالح جمعة ويكشف سبب استبعاده في المباريات

منذ ساعة و 6 دقيقة

خاص- إدارة الأهلي توقف عملية رحيل مهاجم الفريق

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ يوم

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يتجسس على النجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إزالة اسم النقاز من الزمالك

منذ ساعة و نصف

4 أندية تخطب ود صالح جمعة حتى نهاية الموسم

منذ أقل من ساعة

رجال الأعمال انتقدوا سحر نصر أمام "مدبولي" واشترطوا عليه تعديل 6 قوانين

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

أستاذ ضرائب: تحرير سعر الدولار الجمركي يصب في مصلحة المنتجات الوطنية

"برلماني" يتقدم بطلب مناقشة حول سياسية الحكومة في عودة الريادة للصناعة المصرية

علاء عابد يتقدم بطلب إحاطة حول الإهمال في الوحدات المحلية بمركز الصف

وكيل البرلمان يلتقي نائب رئيس مجلس الشعب الإندونيسي

أول تحرك برلماني حول قرار رفض استيراد 250 طنا من الدواجن

تعرف على إجراءات الحكومة لدعم الصناعة المحلية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:04 م

فايلر يرد على تصريحات صالح جمعة ويكشف سبب استبعاده في المباريات

عاجل.. إزالة اسم النقاز من الزمالك

03:38 م

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي

11:39 ص

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

10:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status