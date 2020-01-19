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أستاذ اقتصاد: منح الحكومة أفضلية للمنتجات المستوردة شائعة ساذجة
الأحد 19/يناير/2020 - 04:38 م
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رقية جمال
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أكد الدكتور وليد جاب الله، أستاذ التشريعات الاقتصادية، إن ما تردد بشأن منح الحكومة المصرية أفضلية للمنتجات المستوردة على حساب المحلية بعقود التوريدات شائعة ساذجة يتم ترديدها من وقت لأخر، فمن غير المنطقي أن تكون أي دولة في العالم تفضل المنتجات المستوردة على منتجاتها المحلية.
وأوضح "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن ما يحكم التفضيلات هو القوانين والتشريعات الثابتة، ولدينا قانون التعاقدات الحكومية الذي يعطي أفضلية للمنتج المصري، فموضوع التفضيلات خارج عن سلطة الحكومة نفسها لكونه مرتبط بتشريعات ثابتة ومستقرة بتفضيل المنتج المحلي.
وتابع أستاذ التشريعات الاقتصادية، أن هناك العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم الصناعة المصرية والمنتج المحلي، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تهمل ملف الصناعة ولكن التناول الخاص بهذا الملف يختلف من مرحلة لأخرى، ففي مرحلة الإصلاح الاقتصادي الدولة تصدت بمبادرات لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة خاصة بإعفاء الصناعات من الفائدة وغرامة التأخير، ومبادرة الاقتراض بفائدة 10% لاستيراد الآلات ومستلزمات الانتاج، إلى جانب مبادرة "اشترى المصري" التي يتم إعدادها من قبل اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
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