أستاذ اقتصاد: منح الحكومة أفضلية للمنتجات المستوردة شائعة ساذجة

أكد الدكتور وليد جاب الله، أستاذ التشريعات الاقتصادية، إن ما تردد بشأن منح الحكومة المصرية أفضلية للمنتجات المستوردة على حساب المحلية بعقود التوريدات شائعة ساذجة يتم ترديدها من وقت لأخر، فمن غير المنطقي أن تكون أي دولة في العالم تفضل المنتجات المستوردة على منتجاتها المحلية.





وأوضح "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن ما يحكم التفضيلات هو القوانين والتشريعات الثابتة، ولدينا قانون التعاقدات الحكومية الذي يعطي أفضلية للمنتج المصري، فموضوع التفضيلات خارج عن سلطة الحكومة نفسها لكونه مرتبط بتشريعات ثابتة ومستقرة بتفضيل المنتج المحلي.



