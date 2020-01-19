العثور على جثة رضيع في حاوية فضلات بسيدي بوزيد

عثر أحد أعوان الحراسة التابعين لـ"مركب الطويلة" في معتمدية سيدي بوزيد الغربية، صباح اليوم الأحد 19 جانفي 2020، على جثة رضيع حديث الولادة وسط حاوبة فضلات، خلف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالجهة.





وتم إعلام السلطات الأمنية والقضائية وأعوان الحماية المدنية بالجهة، وتحوّل المسؤولون على عين المكان، أين تمت معاينة الجثة قبل أن تتم احالتها على الطبيب الشرعي.





وقد تعهّدت الجهات الأمنية بفتح تحقيق في الغرض، لتحديد أسباب وظروف وفاة الرضيع وإلقاء جثته في حاوية فضلات.