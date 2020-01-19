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تليفونات بنى سويف يعمّق جراح ديروط بالقسم الثاني

الأحد 19/يناير/2020 - 04:30 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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نجح الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف فى تحقيق فوز هام بهدف نظيف على ضيفه فريق ديروط بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى في إطار مباريات الدور الثانى بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .


خاض تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته المباراة بتشكيل مكون من : مصطفى حسن ومحمد عبدالرازق وأحمد فتحى ومحمود مبارك وأحمد سيد وعبد الله احمد وأحمد إبراهيم وبلال أحمد وأحمد محمد حسن وأحمد يوسف ومصطفى كشرى .

فيما بدأ ديروط بقيادة مديره الفنى ياسر عبد العليم المباراة بتشكيل ضم، حسام محمد واحمد تيمور والحسينى احمد وجاستن ارثر وسعيد احمد وسعيد رجب ومحمد رمضان ومحمود محمد عيسى وعرفه شعبان وأحمد منصور وسايكو كونتى .

تميز أداء تليفونات بنى سويف خلال اللقاء بالشكل الهجومى وتنوع اللعب بوسط الملعب مع التركيز على الضربات الثابتة .

ونجح بلال أحمد فى إحراز هدف التليفونات بالدقيقة 28 بالشوط الاول عبر عرضية متميزة حولها اللاعب براسية بالزاوية اليمنى بشباك ديروط .

وشهدت المباراة تألق كبير لحسام محمد حارس مرمى ديروط والذى تصدى للعديد من المحاولات الهجومية لتليفونات بنى سويف ، كما نجح أحمد حسن الوافد الجديد للتليفونات فى الظهور بمستوى جيد خلال اللقاء وأحمد فتحى الظهير الأيمن التليفونات .

وتفوق أبو العينين شحاته المدير الفني للتليفونات، خلال المباراة بإدارته الفنية خلال أولى مبارياته مع الفريق السويفى خلال هذا الموسم .

وخلال اللقاء أجرى ديروط تغييرات بنزول كلا من عبد الله ميسى ومحمد فوزى وحمادة زيدان بدلا من سعيد رجب ومحمد رمضان وسعيد احمد .

فيما أجرى التليفونات تغييرات بنزول احمد عاطف ومروان رمضان وصلاح فتحى بدلا من مصطفى كشرى وبلال احمد وأحمد يوسف .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد عمارة وعاونه الثنائى حسن ابو يوسف وعمرو جمعه ومحمد عزوز حكما رابعا ومحمد هاشم مراقب مسابقات وحمدى سعد مراقب حكام .

الفوز رفع رصيد تليفونات بنى سويف للنقطة 19 فيما توقف رصيد ديروط عند النقطة 5 .
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