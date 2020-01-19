MAD Solutions تشارك بتسعة أفلام في مهرجان السودان للسينما المستقلة

تشارك MAD Solutions بتسعة أفلام من توزيعها في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان السودان للسينما المستقلة (21 – 27 يناير)، إذ تًعرض 5 أفلام روائية طويلة وهي التقارير حول سارة وسليم للمخرج مؤيد عليان، ولدي لـمحمد بن عطية، شارع حيفا لـمهند حيال، الحلم البعيد لـمروان عمارة ويوهانا دومكي، والفيلم الإيطالي A Ciambra لـجوناس كاربينيانو، بالإضافة إلى فيلم التحريك البرج لـماتس غرورد، و3 أفلام قصيرة هي سرمد لـعبد الله الحميري، Before We Heal لـنديم حُبيقة، وسلام لـزين دريعي.

مهرجان السودان للسينما المستقلة حدث فني وثقافي تستضيفه الخرطوم وتنظمه سودان فلم فاكتوري كل عام، وهو ملتقى للسينمائيين الأفارقة والسودانيين مع وصفائهم من بقية دول العالم من مخرجين ومنتجين يعملون في مجال تطوير السينما المستقلة.

عن التقارير حول سارة وسليم

الفيلم من تأليف رامي عليان وإخراج مؤيد عليان، وتدور أحداثه في القدس حول سارة وسليم اللذين تجمع بينهما علاقة خارج إطار الزواج،وهو ما يشعل لعبة خطرة من الخداع بين من يملكون السلطة ومن لا يملكونها.

وشهد فيلم التقارير حول سارة وسليم عرضه العالمي الأول في الدورة السابقة من مهرجان روتردام السينمائي الدولي وفاز بـجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل سيناريو ضمن مسابقته الرسمية (نمر هيڤوس)، بالإضافة إلى جائزة الجمهور (هوبرت بالس)، كما عُرض فيسوق الفيلم الأوروبي وذلك ضمن فاعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي.

الفيلم من بطولة ميساء عبد الهادي وأديب الصفدي وكامل الباشا، ويتعاون في إنتاجه شركة PalCine Productions في فلسطين بالتعاون مع KeyFilm في هولندا، وManderley Films GmbH في ألمانيا وMonofilms في المكسيك، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

عن ولدي

شهد عرضه العالمي الأول في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي الدولي ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، ونافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان الجونة السينمائي حيث فاز الممثل التونسي محمد ظريف بـجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل، وحصل الفيلم أيضاً على الجائزة الكبرى من مهرجان السينما المتوسطية في باستيا بفرنسا.

ويحكي ولدي قصة رياض، وهو رجل على وشك التقاعد من عمله كسائق رافعة شوكية في ميناء تونس، في الوقت الذي تتمحور حياته وزوجته نازلي حول ابنهما الوحيد سامي؛ يستعد الابن لامتحاناته الدراسية، بينما تتكرر شكواه من نوبات الصداع النصفي وهو ما يثير القلق لدى الوالدين، وعندما يشعر سامي أخيراً بالتحسن، يختفي فجأة.

فيلم ولدي من تأليف وإخراج محمد بن عطية، وإنتاج شركات نوماديس إيمدج للمنتجة درة بوشوشة ولي فيلم دو فليوف وتانيت فيلم، ويقوم ببطولته محمد ظريف ومنى الماجري وزكريا بن عايد وإيمان الشريف وتايلان منتاس وطارق قبطي، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

عن شارع حيفا

شارع حيفا حصد 8 جوائز خلال مسيرته، منها جائزتي أفضل فيلم وممثل في قسم آفاق السينما العربية بالنسخة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أفضل فيلم من مهرجان بوسان السينمائي الدولي، وشهد عرضه الأول في العالم العربي بـأيام قرطاج السينمائية ونال خلاله إشادة جماهيرية وكذلك نقدية.

أحداث الفيلم تدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعيسلاممتمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه. تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد اطلاق النار. وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملاً في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.

شارع حيفا من إخراج مهند حيال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة أسعد عبد المجيد،علي ثامر، يمنى مروان، وإيمان عبد الحسن، ومن إنتاج شركة Sumerian Dream Productions (المنتج علي رحيم)، وتتولى شركةWide Management التوزيع عالمياً، بينما تقوم MAD Solutions بمهام التوزيع والترويج في العالم العربي.

عن الحلم البعيد

أحداث الفيلم تدور في مدينة شرم الشيخ رمز الحرية والكسب السريع التي يحلم بها الشباب المصري، لكن بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الفترة الأخيرة أدت إلى توقف عجلة قطاع السياحة هناك. ويرصد الفيلم مجموعة من العمال المصريين صغيري السنّ الذين يعملوّن في أحد الفنادق السياحية الفاخرة؛ حيث الصدام بين سخافات وقوالب الثقافتين الغربية والشرقية، وهناك تعيش تلك الفئة من الشباب حياةً أشبه بالحلم.

وكان الفيلم قد حصل على الجائزة البرونزية كأفضل إسهام فني من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وهو من إنتاج رومان رويتمان(شركة مونوكل - ألمانيا)، مارك لطفي (شركة فيج ليف ستوديو- مصر) وآرني بريكنستوك (شركة فروت ماركت - ألمانيا)، وتتولىMAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

عن البرج

فيلم تحريك من تأليف وإخراج ماتس غرورد، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات رومانيا عدل كسرافي، محمد بكري، نجلاء سعيد ومراد حسن، وهو إنتاج نرويجي سويدي فرنسي مشترك، وتتولى MAD Solutions توزيعه في العالم العربي، ويحكي قصة الطفلة ورديصاحبة الـ 11 عاماً، والتي تعيش في مخيم للاجئين الفلسطينيين، وتتعرف على تاريخ عائلتها من خلال قصص يحكيها لها ثلاثة أجيال سابقة من اللاجئين.

وحصل البرج على جائزتين خلال مشاركته في المهرجان الدولي لأفلام الأطفال بشيكاغو وهما جائزة ليف أولمان للسلام وجائزة لجنة التحكيم لثاني أفضل فيلم تحريك، كما شارك في مهرجان القاهرة السينمائي، المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بالإضافة إلى مهرجان لندن فلسطين السينمائي، أيام فلسطين السينمائية، مهرجان آنسي الدولي لأفلام التحريك بفرنسا، مهرجان الفيلم العربي بفاماك بفرنسا

عن فيلم A CIAMBRA

A CIAMBRA فيلم من إخراج جوناس كاربينيانو، وتتعاون في إنتاجه إيطاليا وأميركا وفرنسا والسويد، وشارك في دورة 2017 من مهرجان كان السينمائي، ضمن فعاليات نصف شهر المخرجين، كما مثَّل إيطاليا في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

فيلم A CIAMBRA تدور أحداثه داخل مجتمع صغير من الغجر في إقليم كالابريا، حيث بايو أماتو الذي يرغب في أن يكبر سريعاً. في الرابعة عشر من عمره يبدأ في شرب الكحوليات والتدخين، كما أنه أحد القلائل القادرين على التنقل بين فصائل الأقاليم. يتبع بايو أخاه الأكبر كوزيمو في كل مكان، وعندما يختفي الأخير، يسعى بايو ليثبت أنه جاهز ليحل محل أخيه.

عن سرمد

تدور أحداث الفيلم حول عمران، بعدما استفاق في مستشفى لا يتذكر سبب وجوده بها، يجد سيارة مسجلة باسمه وفي داخلها خارطة وتوجيهات تقوده إلى مكان اسمه بيت عمران. عند وصوله، يعثر على شريط فيديو يفسر جميع الأسرار.

الفيلم بطولة عبد الله الحميري، عاصم حجازي، بريانكا يوروال، إنناج عبد الله الحميري وعلي مطر، سيناريو وإخراج عبد الله الحميري، وقد نافس الفيلم في مسابقة المهر الإماراتي القصير بـمهرجان دبي السينمائي الدولي في عرضٍ عالمي أول، وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة MAD Solutions.

عن Before We Heal

تدور أحداث الفيلم حول سليم الذي يزور حبيبته السابقة ريا في منزلها، ويدخل الحمام ليجد نفسه عالقاً داخله، وعلى عتبة الباب وكل منهما على جانب؛ تتم محاولات إخراجه ومعها يأتي ضحك وأمل وذكريات وصراخ.

الفيلم من تأليف وإخراج نديم حُبيقة وبطولة يُمنى مروان، محمد بساط وإيلي نجيم، وتصوير سيلين لايوس ومونتاج ناتالي ريبزوموسيقىجون ناصف، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه في العالم العربي.

وكان الفيلم قد حصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم في الدورة الثانية من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، كما عُرض فيمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأيام قرطاج السينمائية، وفي موطنه لبنان في مهرجان الفيلم اللبناني، وقبلها كان العرض الأول في مهرجان إيجه السينمائي الدولي باليونان، ومهرجان الفيلم العربي بكاليفورنيا في أميركا.

عن سلام

تدور أحداث الفيلم حول سلام التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أماً بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها. الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي، وبطولة ماريا زريق وزياد بكري، وتصوير بينوا تشاميلار، وإنتاج شركة تابع Tabi360 (علاء الأسعد)، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

وكان الفيلم قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وفاز بـجائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصيرفي مهرجان الجونة السينمائي حيث عُرض للمرة الأولى في العالم العربي.