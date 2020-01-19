online لايف مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة kora live يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة bein sport

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الأحد 19/يناير/2020 - 03:24 م
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بوابة الفجر
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تابع لايف مباراة برشلونة وغرناطة مباشر، حيث يدخل فريق برشلونة مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق غرناطة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير أيضاً، بينما سقط فريق برشلونة في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.

آخر إِستعدادات غرناطة قبل ملاقاة برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد غرناطة

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