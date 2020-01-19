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تحرير 4 محاضر غش في امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

الأحد 19/يناير/2020 - 03:26 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، عددًا من لجان الشهادة الإعدادية، كما تابعت اللجان من غرفة العمليات بالمديرية، وتواصلت مع غرف العمليات بـ13 إدارة تعليمية.

ورصدت غرفة العمليات بالمديرية 4 حالات غش بمدرسة الشهيد حسن هيكل الثانوية، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، منهم طالبان قاما بالغش بفتح "الفيسبوك والواتس" على التابلت الخاص بهما، واستخدامهم في الغش، في مادة تطبيقات رياضية، وقيام طالبين أخرين بالغش عن طريق تقسيم شاشة التابلت إلى قسمين القسم الأول للامتحان والأخر به "واتس وفيسبوك" واستخدامهم للغش.

على جانب أخر أدى 13276 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي" بالقسم العلمي امتحان مادة تطبيقات رياضية، وأدى 6071 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي" القسم الأدبي" امتحان مادة علم النفس والاجتماع.
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الكلمات المفتاحية

الفجر الغش الثانوية العامة التعليم التربية والتعليم

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