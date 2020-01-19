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القناة يدعم صفوفه بالتعاقد مع لاعب الاتحاد السكندري

الأحد 19/يناير/2020 - 03:26 م
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بوابة الفجر
شيماء أمبن
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة على توقيع اللاعب رمزي خالد لاعب الزمالك والاتحاد السكندري السابق

وحضر التوقيع كلا من، عماد الخواجة رئيس نادي القناة وايهاب نشأت عضو مجلس الإدارة ومحمد صادق المدير الإداري و خليل ابراهيم وكيل اللاعب .


ويشارك اللاعب اليوم مع الفريق الساحلي، في التدريب الختامي بالسادس من اكتوبر استعدادا للقاء النجوم غدا في افتتاحية دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .

وقام رمزي خالد بالتوقيع للقناة لنهاية الموسم الخالي، وسبق للقناة مؤخرا ضم الثنائي أحمد فوزي مدافع المنصورة، وأحمد الصعيدي مهاجم إف سي مصر.
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