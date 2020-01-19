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"صبايا مخدة الكحل" ينير الطليعة الخميس المقبل

الأحد 19/يناير/2020 - 03:20 م
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صبايا مخدة الكحل
صبايا مخدة الكحل
أحمد رمضان متولي
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تفتتح فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل" من إنتاج الفرقة، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق ٢٣ يناير الجاري، على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة في تمام الثامنة و النصف مساءً.

 

جدير بالذكر أن عرض "صبايا مخدة الكحل" هو إعادة إنتاج لعرض "مخدة الكحل"، و الذي تم تقديمه أول مرة عام ١٩٩٨ على مسرح الطليعة ، وذلك في إطار خطة مسرح الطليعة لعمل إعادة "ريبرتوار" لأهم أعمال الفرقة و التي قدمت على مسرح الطليعة خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروض فارقة من تاريخ المسرح المصري ، و كان العرض قد شارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، و فاز بجائزة أفضل عرض مسرحي وقتها، و هو العرض الثاني الذي يعاد إنتاجه من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، حيث تم اعادة انتاج عرض " الطوق و الأسورة" من إخراج ناصر عبد المنعم، و ذلك عام ٢٠١٨.

 

"صبايا مخدة الكحل" من بطولة سميرة عبد العزيز ، شهيرة كمال، رشا سامي، لمياء حميدو، نجلاء يونس، حربي الطائر، بالاشتراك مع فرقة ستونة، ديكور و أزياء نعيمة عجمي، كتابة حوار كوثر رمزي، رؤية موسيقية وإخراج انتصار عبد الفتاح.

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