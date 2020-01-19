فقد 7 قروش في "أبو ظبي الإسلامي".. سعر الدولار ينخفض بالبنوك

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاحد 19-1-2020 في البنوك العاملة في مصر وجاءت أسعار الدولار في البنوك بعد انخفاضها على مدار تعاملات اليوم على النحو التالي:





سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع بعد انخفاضه قرشا واحدا، كما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع بعد انخفاضه 7 قروش.



