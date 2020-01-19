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محمد عبدالرحمن لـ"الفجر الفني"العمل مع "الزعيم" شرف كبير.. وهذه تفاصيل "لص بغداد"

الأحد 19/يناير/2020 - 03:23 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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*سعيد بمشاركتي في لص بغداد وأتمنى أن ينال اعجاب الجمهور 

*أحب تجسيد الأدوار التي لا تشعرني بالخجل

*زوجتي تتمتع بذكاء شديد لذلك أخذ رأيها في الأعمال قبل الموافقة عليها

*اتمنى أن أجسد دور ظابط
*تعاملي مع زملائي في مسرح مصر يأتي عن طريق الصدفة

*لا أحب تقديم أعمال غير راض عنها

*البطولة الجماعية أساس نجاح الأعمال

*أجسد دور "نشال" في فيلم "الخطة العامية"

*محمد إمام أخويا وحبيبي 



فنان متميز، يتمتع بروح الكوميديا التي تساعده دائمًا على النجاح، حجز لنفسه مكانة كبيرة في قلوب محبيه، بدأ حياته الفنية من خلال مسرح جامعة عين شمس، زادت شهرته من خلال مشاركته في مسرح مصر مع الفنان أشرف عبدالباقي، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات"، ويطل علينا خلال أيام قليلة بفيلم "لص بغداد"، ويقوم بتحضير فيلمًا آخر يحمل اسم "الخطة العامية" إنه الفنان محمدعبد الرحمن الذي أجرى ذلك الحوار لـ"الفجر الفني".


ما الذي حمسك للمشاركة في فيلم" لص بغداد"؟

كنت على علم بفكرة الفيلم من قبل عرض الفنان محمد إمام للمشاركة به، والذي أخبرني أن المؤلف تامر إبراهيم هو الذي سيقوم بكتابة تلك الفكرة، لذا تحمست كثيرًا، وبدأت بالتفكير كيف سيتم إظهار تلك الفكرة بشكل جيد للجمهور.

ماذا عن كواليس العمل؟

كواليس العمل كانت ممتعة، توافرت بها روح الكوميديا، وسررت بالعمل مع صديقي الفنان محمد إمام، فهو يعد بمثابة أخ لي، فلقد سبق وتعاونت معه في العديد من الأعمال، فأصبحت لدينا مقدرة على فهم بعضنا من خلال أعيننا دون الحاجة إلى الحديث لذا أشعر بالراحة بمجرد تواجده داخل لوكيشن التصوير.


ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟

لا يوجد مشهد معين، فجميع مشاهد الفيلم كانت شاقة، وأتمنى أن ينال اعجاب الناس على قدر الجهد المبذول في العمل.


ماذا عن فيلم " الخطة العامية" وهل انتهيت من تصوير مشاهدك؟

الفيلم يدور في إطار كوميدي، فكرته جديدة سيتفاجئ الجمهور بها، وأجسد من خلاله شخصية "نشال"، ومازالت فى مرحلة التصوير حتى الآن ، فمتبقي لدي حوالي 12 يومًا ، ولكنني قمت باختيار كل شئ في الفيلم مع صديقي علي ربيع.


ما السبب لاتجاهك لتقديم البطولات الجماعية بعدما حصلت على البطولة المطلقة؟

من وجهة نظري أن البطولة المطلقة لم تصبح موجودة حاليًا، وأن البعض أصبح يعتمد على البطولة الجماعية، لأنها أساس نجاح الأعمال، مُضيفًا :" في الآخر كده كده أنا بطل".

هل ستشارك في السباق الرمضاني القادم؟

هناك بعض العروض، لكن حتى الآن أنا فى مرحلة المفاضلة، ولم اتعاقد بشكل رسمي على أي عمل رغبةً مني في اختيار الأدوار التي ستضيف لمشواري الفني.


كيف تتوقع المنافسة الرمضانية هذا العام؟


بالطبع ستكون قوية جدًا، فمن الناحية الكوميدية هناك نجوم كبار يخضون المنافسة بالإضافة إلى النجوم الشباب على ربيع ومصطفى خاطر فهم يقومون بالإعداد لمسلسل سيكون رائع ،و أيضًا أحمد فهمي وأكرم حسني يعدان لمسلسل سيكون مميز.

هل شعرت بالندم تجاه تجسيدك لأحد الأدوار؟

إطلاقًا، فأنا لا أقدم على تصوير أي عمل إلا بعد دراسة وفحص واختار أدواري بعناية، فلم أقم بتجسيد أى شخصية دون الأقتناع بها.


لماذا تفضل دائمًا العمل مع زميل لك في مسرح؟

مسرح مصر صنع نوع من الكيميا الخاصة بين كل أفراده، لكن دائمًا يأتي الموضوع عن طريق الصدفة دون الترتيب لذلك، وأستدل على كلامه قائلاً :" فأنا تعاقدت على فيلم الخطة العامية بشكل رسمي، قبل علي ربيع" .


ما الدور الذي ترغب في تقدميه الفترة القادمة؟

أريد تقديم جميع الأدوار التي لم يحالفني الحظ في تجسيدها، وخاصة شخصية الظابط.


من الفنانين الذين تتمنى العمل معهم؟

كبار الفنانين الذين يكونون إضافة لي، مُضيفًا :"لأن لدينا في مصر فنانين عباقرة"، كما أنني أرغب في العمل خارج مصر.


هل تهتم بأخذ رأي زوجتك في الأعمال المعروضة عليك قبل الموافقة عليها؟

نعم أخذ برأيها لمساعدتي، لأن الحياة تقوم على المشاركة، فهي تتمتع بذكاء شديد، غير أنها تقوم بأعطائي رأيها على قدر تفهمها واستيعابها.


هل تفضل الانتشار أم من الممكن أن تقوم بالابتعاد عن الساحة الفنية لفترة ؟



إذا كان العمل المعروض علىّ غير مناسب حتى وإذا كنت منتشر فلن أقوم بتقدميه؛ لأنني أفضل أن أقوم بتجسيد العمل المناسب الذي يحظى على إعجاب الجمهور، ولا يشتمل على مشاهد تشعرني بالخجل عند رؤيتها في السينما مع الجمهور، ولا أرغب أن تشعر بعض الأسر بالخجل من رؤيتها لي في أعمال غير مناسبة.



هل من الممكن أن نراك في أدوار أخرى غير الأدوار الكوميدية ؟

نعم، إذا كان الدور جيدًا وسيكون إضافة لي، لن أتردد في تقديمه، وأنا سعيد بحب الجمهور للأعمال الكوميدية التى قدمتها.


كيف تري وقوفك للمرة الثانية أمام فنان بحجم عادل إمام ؟


شرف كبير بالنسبة لي العمل مع الزعيم.



ما أفضل عمل قمت فيه بدور ضيف شرف وشعرت أنه أضاف لمشوارك الفني؟

كل الأعمال التي شاركت بها كضيف شرف كانت ناجحة سواء كان في فيلم "إكس لارج" أو "جحيم في الهند" أو "يوم مالوش لازمة"، وأحمد الله على ذلك.


وهل قبولك لأدوار ضيف الشرف يكون كنوع من المجاملة لأصدقائك ؟


ليست مجاملة، وحتى وإذا كانت مجاملة ليس عيبًا أن أقوم بمجاملة أصدقائي مثلما سيقوموا هم بمجاملتي، ولكن الفكرة إن الدور إذا كان غير جيد، فمن المؤكد أن أصدقائي لن يجعلوني أن أقوم بأدائه؛ لأن طلبهم لي كضيف شرف لكي أشرف الفيلم، مُضيفًا أن الدور إذا كان غير مؤثر فمن المؤكد أن أصدقائي لن يقومون بترشيحي له.
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الكلمات المفتاحية

محمد عبدالرحمن محمد إمام لص بغداد عادل إمام القطة العامية

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