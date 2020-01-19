محمد عبدالرحمن لـ"الفجر الفني"العمل مع "الزعيم" شرف كبير.. وهذه تفاصيل "لص بغداد"

*سعيد بمشاركتي في لص بغداد وأتمنى أن ينال اعجاب الجمهور

*محمد إمام أخويا وحبيبي





"الفجر الفني"

ما الذي حمسك للمشاركة في فيلم" لص بغداد"؟



ماذا عن كواليس العمل؟



ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟



ماذا عن فيلم " الخطة العامية" وهل انتهيت من تصوير مشاهدك؟



ما السبب لاتجاهك لتقديم البطولات الجماعية بعدما حصلت على البطولة المطلقة؟



هل ستشارك في السباق الرمضاني القادم؟



كيف تتوقع المنافسة الرمضانية هذا العام؟



هل شعرت بالندم تجاه تجسيدك لأحد الأدوار؟



لماذا تفضل دائمًا العمل مع زميل لك في مسرح؟



ما الدور الذي ترغب في تقدميه الفترة القادمة؟



من الفنانين الذين تتمنى العمل معهم؟



هل تهتم بأخذ رأي زوجتك في الأعمال المعروضة عليك قبل الموافقة عليها؟



هل تفضل الانتشار أم من الممكن أن تقوم بالابتعاد عن الساحة الفنية لفترة ؟



هل من الممكن أن نراك في أدوار أخرى غير الأدوار الكوميدية ؟



فنان متميز، يتمتع بروح الكوميديا التي تساعده دائمًا على النجاح، حجز لنفسه مكانة كبيرة في قلوب محبيه، بدأ حياته الفنية من خلال مسرح جامعة عين شمس، زادت شهرته من خلال مشاركته في مسرح مصر مع الفنان أشرف عبدالباقي، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات"، ويطل علينا خلال أيام قليلة بفيلم "لص بغداد"، ويقوم بتحضير فيلمًا آخر يحمل اسم "الخطة العامية" إنه الفنان محمدعبد الرحمن الذي أجرى ذلك الحوار لـكنت على علم بفكرة الفيلم من قبل عرض الفنان محمد إمام للمشاركة به، والذي أخبرني أن المؤلف تامر إبراهيم هو الذي سيقوم بكتابة تلك الفكرة، لذا تحمست كثيرًا، وبدأت بالتفكير كيف سيتم إظهار تلك الفكرة بشكل جيد للجمهور.كواليس العمل كانت ممتعة، توافرت بها روح الكوميديا، وسررت بالعمل مع صديقي الفنان محمد إمام، فهو يعد بمثابة أخ لي، فلقد سبق وتعاونت معه في العديد من الأعمال، فأصبحت لدينا مقدرة على فهم بعضنا من خلال أعيننا دون الحاجة إلى الحديث لذا أشعر بالراحة بمجرد تواجده داخل لوكيشن التصوير.لا يوجد مشهد معين، فجميع مشاهد الفيلم كانت شاقة، وأتمنى أن ينال اعجاب الناس على قدر الجهد المبذول في العمل.الفيلم يدور في إطار كوميدي، فكرته جديدة سيتفاجئ الجمهور بها، وأجسد من خلاله شخصية "نشال"، ومازالت فى مرحلة التصوير حتى الآن ، فمتبقي لدي حوالي 12 يومًا ، ولكنني قمت باختيار كل شئ في الفيلم مع صديقي علي ربيع.من وجهة نظري أن البطولة المطلقة لم تصبح موجودة حاليًا، وأن البعض أصبح يعتمد على البطولة الجماعية، لأنها أساس نجاح الأعمال، مُضيفًا :" في الآخر كده كده أنا بطل".هناك بعض العروض، لكن حتى الآن أنا فى مرحلة المفاضلة، ولم اتعاقد بشكل رسمي على أي عمل رغبةً مني في اختيار الأدوار التي ستضيف لمشواري الفني.بالطبع ستكون قوية جدًا، فمن الناحية الكوميدية هناك نجوم كبار يخضون المنافسة بالإضافة إلى النجوم الشباب على ربيع ومصطفى خاطر فهم يقومون بالإعداد لمسلسل سيكون رائع ،و أيضًا أحمد فهمي وأكرم حسني يعدان لمسلسل سيكون مميز.إطلاقًا، فأنا لا أقدم على تصوير أي عمل إلا بعد دراسة وفحص واختار أدواري بعناية، فلم أقم بتجسيد أى شخصية دون الأقتناع بها.مسرح مصر صنع نوع من الكيميا الخاصة بين كل أفراده، لكن دائمًا يأتي الموضوع عن طريق الصدفة دون الترتيب لذلك، وأستدل على كلامه قائلاً :" فأنا تعاقدت على فيلم الخطة العامية بشكل رسمي، قبل علي ربيع" .أريد تقديم جميع الأدوار التي لم يحالفني الحظ في تجسيدها، وخاصة شخصية الظابط.كبار الفنانين الذين يكونون إضافة لي، مُضيفًا :"لأن لدينا في مصر فنانين عباقرة"، كما أنني أرغب في العمل خارج مصر.نعم أخذ برأيها لمساعدتي، لأن الحياة تقوم على المشاركة، فهي تتمتع بذكاء شديد، غير أنها تقوم بأعطائي رأيها على قدر تفهمها واستيعابها.إذا كان العمل المعروض علىّ غير مناسب حتى وإذا كنت منتشر فلن أقوم بتقدميه؛ لأنني أفضل أن أقوم بتجسيد العمل المناسب الذي يحظى على إعجاب الجمهور، ولا يشتمل على مشاهد تشعرني بالخجل عند رؤيتها في السينما مع الجمهور، ولا أرغب أن تشعر بعض الأسر بالخجل من رؤيتها لي في أعمال غير مناسبة.نعم، إذا كان الدور جيدًا وسيكون إضافة لي، لن أتردد في تقديمه، وأنا سعيد بحب الجمهور للأعمال الكوميدية التى قدمتها.