الإفتاء توضح حكم استخدام شبكات "الواي فاي" بدون إذن أصحابها

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها، وذلك ردا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها بـ "الفيسبوك".





وأكدت لجنة الفتوى بدار الإفتاء في إجابتها، أنه لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها.



