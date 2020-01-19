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الإفتاء توضح حكم استخدام شبكات "الواي فاي" بدون إذن أصحابها
الأحد 19/يناير/2020 - 03:14 م
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هدى عبدالرازق
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أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها، وذلك ردا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها بـ "الفيسبوك".
وأكدت لجنة الفتوى بدار الإفتاء في إجابتها، أنه لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها.
ونوهت بأنه يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، إذا كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس.
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