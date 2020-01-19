Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإفتاء توضح حكم استخدام شبكات "الواي فاي" بدون إذن أصحابها

الأحد 19/يناير/2020 - 03:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها، وذلك ردا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها بـ "الفيسبوك".

وأكدت لجنة الفتوى بدار الإفتاء في إجابتها، أنه لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها.

ونوهت بأنه يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، إذا كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

واي فاي الإفتاء أماكن عامة أخبار مصر

أخبار تهمك

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

سبورت تكشف عن طريقة لعب برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من وزيرة الصحة على حادث طبيبات المنيا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رجال الأعمال انتقدوا سحر نصر أمام "مدبولي" واشترطوا عليه تعديل 6 قوانين

منذ حوالي 17 ساعة

تصريحات مهمة للرئاسة بشأن مؤتمر برلين حول ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يتجسس على النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ يوم

مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية عنيفة خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ يوم

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"الإفتاء" توضح حكم استخدام شبكات "الواي فاي" بدون علم أصحابها

الإفتاء توضح حكم المنقولات والمؤخر إذا مات الزوج قبل الدخول

الإفتاء توضح حكم إهداء قراءة الفاتحة لجميع الموتى دفعة واحدة

"البحوث الإسلامية" توضح حكم دفن جنين بدون الصلاة عليه

الإفتاء توضح حكم أخذ الزوج لشبكة زوجته دون علمها

الإفتاء توضح حكم أداء الزوج وزوجته صلاة الجماعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

10:48 ص

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

03:51 م

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية عنيفة خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)

11:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status