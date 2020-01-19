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سقوط سيدة داخل بلاعة صرف صحي بالقاهرة

الأحد 19/يناير/2020 - 03:13 م
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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أصيبت سيدة بكسور بعد سقوطها داخل بالوعة صرف صحي بمنطقة النهضة في القاهرة، اليوم الأحد، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين بسرقة غطاء البالوعة.

وتلقى الرائد محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة النهضة بلاغا بسقوط سيدة داخل بالوعة صرف صحي بمنطقة المحمودية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتم انتشال السيدة وتبين إصابتها بكسور وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وبعمل التحريات دلت أن عاطلين سرقا غطاء البالوعة وإعداد الأكمنة اللازمة تم تمكن الرائد محمد السيسي رئيس مباحث من ضبطهم وبحوزتهم غطاء البالوعة واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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الكلمات المفتاحية

بالوعة صرف صحي النهضة القاهرة

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