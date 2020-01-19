استبعاد مراقب ورئيس لجنتين بامتحانات الشهادة الاعدادية في الدقهلية



من جانبه قال علي عبد الرووف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 106 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، يؤدون الامتحانات اليوم في 680 لجنة بنطاق المحافظة.



وشدد وكيل تعليم الدقهلية على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب من أجل اتمام الامتحانات بما يمكنهم من حسن الأداء والتركيز وضمان الشفافية، واطمأن على حسن تأمين اللجان وأوراق الأسئلة، ووجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ، متمنيا التوفيق في أداء الإمتحانات وتحقيق التفوق.



قرر على عبد الرؤؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، استبعاد رئيس لجنة، والمراقب الأول لامتحان الشهادة الإعدادية في مدرسة أم المؤمنين الإبتدائية بالمنصورة، التابعة لإدارة غرب، ولجنة مدرسة الثورة الإبتدائية بالمنصورة التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية.ووجه وكيل تعليم الدقهلية تحذيرات لبعض اللجان الأخرى لضبط المارثون الامتحاني بين طلاب الشهادة الإعدادية.