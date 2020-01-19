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"الأرصاد" تصدر بيانا تحذيريا بشأن طقس الإثنين

الأحد 19/يناير/2020 - 03:11 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عن حالة الطقس غدًا الاثنين، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن هناك أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 03 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
"الأرصاد" تصدر بيانا تحذيريا بشأن طقس الإثنين
"الأرصاد" تصدر بيانا تحذيريا بشأن طقس الإثنين
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الكلمات المفتاحية

طقس الإثنين حالة الطقس الأرصاد أمطار

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