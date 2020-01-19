الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من عملياتها الغير المشروعة في شرق المتوسط

يعتزم الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات محددة على تركيا بسبب عملياتها الغير المشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط خصوصا في المياه القبرصية.

وقال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية: "نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس".

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أنه يتم وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الإثنين في بروكسل.

وكشف أن العقوبات ستكون على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة. كما سيحظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.

وطالب الاتحاد الأرووبي، كافة أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يشارك في مؤتمر برلين، قد رفض "إنذارات" الاتحاد الأوروبي. وذكر بأن تركيا تستقبل 4 ملايين لاجىء معظمهم من السوريين وأنها قادرة على فتح أبواب أوروبا أمامهم.