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عاجل.. إزالة اسم النقاز من الزمالك

الأحد 19/يناير/2020 - 03:38 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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أنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو في قائمة الفريق لينضم إلى القلعة البيضاء بشكل رسمي في يناير الجاري.


ويعتبر كاسونجو هو الصفقة الوحيدة للزمالك في يناير الجاري بسبب تبقي مكان واحد في قائمة الفريق الشتوية.


وجاء قيد كاسونجو بدلًا من التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق بسبب شكوى الأخير ضد النادي لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.


ويلتقي الزمالك مع مازيمبي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.
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