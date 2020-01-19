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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

الأحد 19/يناير/2020 - 03:05 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت 

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها البنوك ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.66% رابحا 41.84 نقطة ليغلق عند مستوى 6393.04 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.72% رابحاً 51.17 نقطة ليغلق عند مستوى 7140.67 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.47% رابحاً 22.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4908.91 نقطة وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد  200.6 مليون سهم بقيمة 43.4 مليون دينار كويتى عبر 7713 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع قطاع الصناعة بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.70%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.05%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%.
 
وعن الأسهم اأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت ، فقد جاء سهم "شركة أموال الدولية للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 8%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 6.84%، فيما تصدر سهم "بيت الاستثمار الخليجى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.90% ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 10%، ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 9.09%.
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