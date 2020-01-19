محافظ البحر الأحمر: حصر المستحقين للوحدات بديل العشوائيات بسفاجا ورأس غارب

كما أصدر تعليماته لرؤساء المدن بسرعة الانتهاء من موقف تسمية الشوارع وترقيمها بمختلف مدن المحافظة، على أن يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية والانتهاء من تسمية الشوارع بنهاية الأسبوع الحالي.



ومن جانبهم قام رؤساء المدن بعرض الموقف التنفيذي لتطوير العشوائيات، حتى يتم تحديد الجدول الزمني لتسليم الوحدات إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، بديوان عام المحافظة لإستعراض آخر المستجدات التي تمت بمشروع تطوير العشوائيات وتسمية الشوارع وترقيمها.



أكد محافظ البحر الأحمر، على سرعة الانتهاء من حصر وتنقية كشوف المستحقين للوحدات بديل العشوائيات بنطاق مدينتي سفاجا ورأس غارب ويتم عرضها عليه خلال عشرة أيام.