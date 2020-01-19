Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة

الأحد 19/يناير/2020 - 03:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة صيفه غرناطة مساء اليوم الأحد.

ويستضيف برشلونة نظيره غرناطة في العاشرة من مساء اليوم على ملعب كامب نو في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".


وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور - ميسي - نيتو - لينجليت - جريزمان - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - أرتورو فيدال - أومتيتي - جونيور - كارليس بيريز - ريكي بويج - أنسو فاتي.
Advertisements

أخبار تهمك

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يتجسس على النجم الساحلي

منذ حوالي 4 ساعات

سبورت تكشف عن طريقة لعب برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ يوم

رجال الأعمال انتقدوا سحر نصر أمام "مدبولي" واشترطوا عليه تعديل 6 قوانين

منذ حوالي 17 ساعة

تصريحات مهمة للرئاسة بشأن مؤتمر برلين حول ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ يوم

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ يوم

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية عنيفة خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من وزيرة الصحة على حادث طبيبات المنيا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

10:48 ص

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

03:51 م

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية عنيفة خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)

11:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status