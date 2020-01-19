كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة صيفه غرناطة مساء اليوم الأحد.



ويستضيف برشلونة نظيره غرناطة في العاشرة من مساء اليوم على ملعب كامب نو في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-



تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور - ميسي - نيتو - لينجليت - جريزمان - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - أرتورو فيدال - أومتيتي - جونيور - كارليس بيريز - ريكي بويج - أنسو فاتي.