"عاشت بالسرطان وماتت منتحرة".. نهاية مأساوية لربة منزل بدمياط

أقدمت ربة منزل، في العقد الخامس من العمر، تقيم في مدينة دمياط، على التخلص من حياتها بالانتحار، بتناول أقراص سامة هربا من انتظار الموت بالسرطان وكذلك هربا من ألم المرض اللعين.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط، بلاغا يفيد بقيام سيدة بالانتحار، هربًا من آلام مرض السرطان، بعد أن تناولت أقراصًا سامة، ما أدى إلى وفاتها في الحال، اليوم الأحد، بدائرة قسم أول دمياط.



وانتقلت على الفور قوة أمنية من قسم شرطة قسم أول لمكان الحادث، للتعرف على أسباب الحادث وملابساته.



وكشفت التحريات الأولية أن السيدة قررت التخلص من حياتها بعد أن ظلت تعاني لسنوات من آلام مرض السرطان وشعرت بالخوف من الاستمرار في معاناتها مع الألم على حسب ما أكده المقربين منها، فقررت الانتحار.



وأكدت التحريات انتفاء وجود شبهة جنائية وراء الحادث وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٣٥، إداري قسم شرطة أول، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة، بعد انتداب الطب الشرعي.