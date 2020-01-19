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ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش في التجمع

الأحد 19/يناير/2020 - 03:05 م
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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ألقت مباحث القاهرة بقسم شرطة التجمع الخامس، اليوم الأحد، القبض على 4 عاطلين، لاتجارهم في المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

البداية عندما تلقت مباحث القاهرة، إخطارا من وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بورد معلومات عن 4 عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، وتوزيعها على المتعاطين بالمنطقة.

وبتقنين الإجراءات، واعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطها وبتفتيشهم عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 350 جراما، ومبلغ مالي كبير، و3 هاتف محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

تم تحرير محضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة. 
وتحرر المحضر اللازم عن الواقعه، وتولت النيابة العامة التحقيق
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الكلمات المفتاحية

النيابة العامة الحشيش التجمع الخامس أمن القاهرة

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