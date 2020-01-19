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مجدي شطة يعلن عن ديو جديد مع الطفل حسن البرنس الصغير .. التفاصيل

الأحد 19/يناير/2020 - 03:25 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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يستعد الطفل حسن البرنس الصغير، لطرح مهرجان شعبي جديد يحمل اسم "ميتعشروش"، بمشاركة مجدي شطة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيله خلال الايام المقبلة.


حيث طرح "البرنس الصغير"، البرومو الرسمي لـ"ميتعشروش"، والذي ظهر فيه بصحبه مجدي شطة، اثناء تسجيل المهرجان، قائلين: "انتظرونا في ميتعشروش مع مجدي شطة.. هتولع ان شاء الله".


يذكر أن الطفل حسن البرنس الصغير، دخل عالم المهرجانات الشعبية منذ صغره، وقدم العديد من المهرجانات الناجحه.


واما مجدي شطة تعهد بالتصدي لمن يتعرض للنقابه مرة آخرى، او يسيئ لنقيبها امير الغناء العربي هاني شاكر، واضاف اننا مع القانون، ولا يقبل تعدي القوانين التي وضعتها النقابة، متمنيًا النظرفي الامر مرة آخرى.
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