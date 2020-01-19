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تشريح جثة صاحبة مزرعة عثر عليها مقتولة بحلوان

الأحد 19/يناير/2020 - 03:03 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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طالبت نيابة حوادث حلوان الكلية، بتشريح جثة مسنة عثر عليها مقتولة داخل مزرعة مواشي تمتلكها، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما طالبت بسرعة التحريات حول الواقعة، لضبط الجاني.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة الملاءة، دائرة القسم مفاده، اكتشافه جثة شقيقته مقتولة، داخل مزرعة مواشي يملكونها، وسرقة عدد من المواشي.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "و.ف"، في مقتبل العقد السادس من العمر، مسجاة على ظهرها، وترتدي ملابسها بالكامل.

وبسؤال شقيقها أفاد بأن شقيقته تذهب لحلب المواشي فجر كل يوم، لتبيع الحليب لأهالي المدينة، إلا أنه فوجئ بتغيبها على غير المعتاد، وذهب ليطمئن عليها، واكتشف الواقعة.

وتشير التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة لصوص مواشي، وأن الجريمة بدافع السرقة.

وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

قتل حلوان تشريح جثة

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