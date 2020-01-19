أخبار البورصة المصرية .. البورصة تنهي تعاملات اليوم علي أداء متباين

أخبار البورصة المصرية





سيطرت حالة من التباين علي مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد ، وقلص المؤشر الرئيسي جانب من مكاسبها الصباحية، يأتى هذا بعد تثبيت المركزى للفائدة ومع أنباء اقتصادية إيجابية على الصعيد المحلى و الدولى بعد الإتفاق التجاري بين امريكا والصين . مع إستمرار النشاط على القطاع المصرفى و الخدمات المالية و القطاع العقارى مع ظهور نشاط على قطاعات اخرى بأسهم قائدة بها مع ظهور أنباء ايجابية بها ، كقطاع المواد الغذائية و الموارد الاساسية و قطاع الرعاية الصحية .









وربح رأس المال السوقي نحو 200 مليون جنيه تعاملاته عند مستوي 701.9 مليار جنيه.









مؤشرات البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 المؤشر الرئيسي بنحو 0.68 % عند مستوى 13918.1 نقطة ، بينما تراجع المؤشر إيجي اكس 70 بنحو 0.41 %، عند مستوى 533.6 نقطة، ونزل مؤشر ايجي اكس 100 بنحو 0.21 % عند مستوى 1383.8 نقطة.

تداولات البورصة المصرية

بلغت قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو403.6 مليون جنيه، من خلال 98.2 مليون سهم، عبر 17.5 ألف صفقة ووتم التداول علي عدد 169 شركة إرتفع منهم 36 شركة وانخفض91 شركة وإستقرت 42 شركة .



تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة المصرية نحو البيع بصافي 843.5 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافي 1.7 مليون جنيه و 841.7 مليون جنيه على التوالي.

واستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 71.1%، بينما استحوذ الأجانب علي نسبة 27%، واستحوذ العرب علي نسبة 1.8%، واستحوذت المؤسسات علي نسبة 88.4% والأفراد علي11.5%.





