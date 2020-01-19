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محافظ البحر الأحمر يستعرض تطوير العشوائيات وتسيمة الشوارع

الأحد 19/يناير/2020 - 03:01 م
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اللقاء
اللقاء
محمد طه
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عقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، اجتماعا بديوان عام المحافظة؛ لاستعراض آخر المستجدات التي تمت بمشروع تطوير العشوائيات، وتسمية الشوارع وترقيمها بمختلف مدن المحافظة، من رأس غارب شمالًا حتى مدينة حلايب جنوبًا.

وأكد المحافظ، سرعة الانتهاء من موقف تسمية الشوارع وترقيمها بمختلف مدن المحافظة، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والانتهاء من التسمية بنهاية الأسبوع الحالي.

كما أصدر  تعليماته لرئيس مدينة الغردقة، وجهاز التعمير بالمحافظة، بتحديد الأولويات لتسليم الوحدات السكنية بديل العشوائيات بالمدينة لمستحقيها.

وأشار إلى أنه سيتم البدء بنقل منطقتي جبل العفش، مجاهد كمرحلة أولى، ثم منطقة زرزارة كمرحلة ثانية.

وفي السياق 1اته، عرض رؤساء المدن، الموقف التنفيذي لتطوير العشوائيات، حتى يتم تحديد الجدول الزمني لتسليم الوحدات إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.
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الكلمات المفتاحية

محافظ البحر الأحمر تطوير العشوائيات

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