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حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بالهرم

الأحد 19/يناير/2020 - 02:59 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الحيزة، حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقة المتاجر بمنطقة الهرم في الجيزة، فيما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن 3 عاطلين وهم: "سائق، ومبيض محاره، وحداد"، كونوا تشكيلا عصابيًا، لسرقة المتاجر، مستخدمين بعض الأدوات منها: "مقص حديدي، وأزميل، ومفك"، لتسهيل السرقة، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بالواقعة و4 وقائع أخرى.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 3 أشخاص، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المتاجر بالهرم، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في السرقة، أثناء استقلالهم سيارة ملاكي.

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الكلمات المفتاحية

سرقة المتاجر الهرم النيابة العامة الفجر الداخلية

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