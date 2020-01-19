حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بالهرم

وكشفت التحقيقات، أن 3 عاطلين وهم: "سائق، ومبيض محاره، وحداد"، كونوا تشكيلا عصابيًا، لسرقة المتاجر، مستخدمين بعض الأدوات منها: "مقص حديدي، وأزميل، ومفك"، لتسهيل السرقة، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بالواقعة و4 وقائع أخرى.



وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 3 أشخاص، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المتاجر بالهرم، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في السرقة، أثناء استقلالهم سيارة ملاكي.





أمرت النيابة العامة، بجنوب الحيزة، حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقة المتاجر بمنطقة الهرم في الجيزة، فيما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.