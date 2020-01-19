بيومي فؤاد عن بسمة: وحشني تمثيلك جدًا



يحرص الفنان الكوميدي بيومي فؤاد على التواصل الدائم مع مُتابعيه، ومشاركتهم صور من يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".



ونشر بيومي فؤاد صورة للفنانة بسمة على حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، وعلق قائلا"وحشني تمثيلك جدا".



يشار إلى أن بيومي فؤاد انضم إلى أسرة مسلسل "نساء من ذهب"، مع نادية الجندي، ونبيلة عبيد، كما أنه انتهي مؤخراً من تصوير مسلسل "اتنين في الصندوق" مع حمدي المرغني وأوس أوس، كما انضم إلى أسرة مسلسل "سيف الله - خالد بن الوليد" مع عمرو يوسف والمقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم، كما ينتظر طرح فيلمه الجديد "شاومينغ".





ويذكر أن آخر أعمال بسمة حسن، فيلم "رأس السنة" مع الفنان إياد نصار، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، والفيلم من إخراج محمد صقر.