أمطار غزيرة تضرب محافظة دمياط

شهدت محافظة دمياط اليوم الأحد، موجة من الرياح الشديدة أعقبها هطول أمطار غزيرة بشكل متقطع، تسببت في غرق الشوارع والميادين بالمحافظة، ما أدى إلى تعطل حركة السير المروري نسبيًا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة.



وكما تسببت الأمطار في تعطل حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج بدمياط.



ومن جانبه أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، قال فيه إن الميناء استقبل اليوم الأحد، عدد 4 سفن حاويات وعدد 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 5 سفن حاويات وعدد 4 سفن بضائع عامة.



ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 1350 طن فوسفات و105 أطنان رمل.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5714 طن خشب و120 طن مواسير و9800 طن قمح و5979 طن حديد و6200 طن خردة.‎



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 780 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 136 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 603 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 35548 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 59814 طنا.



كما غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1313 طن قمح، وغادر 715 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40199 من البضائع العامة منها عدد 85 سيارة نقل محملة بـ 4407 طن قمح.