"هاخدك رحلة على الزنزانة".. أحدث مهرجانات الثنائي الجن والصغير

طرح نجوم المهرجانات الشعبية مصطفى الجن، وهادي الصغير، مهرجان جديد يحمل اسم "هاخدك رحلة على الزنزانة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه.





تفاصيل "هاخدك رحلة على الزنزانة"



غناء الثنائي، مصطفى الجن، وهادي الصغير، كلمات شمس الناسف، توزيع دولسي، وجاءت كلمات المهرجات كالاتي: "افرك فاركه وهات غرقانه واسطل اى بشر شرقانه انا عاوزك يازماله مسطول هاخدك رحله على الزنزانه، انت شايفنى ازاى عرفنى هديك ميرى لو مش هتشوفنى شفت قرينى دا هز قرينك حضرتنى صعب الا تصرفنى، افرد وشك ليه مكرمشو هاتلى نافوخك وانا احششو يطلع عينكم لو ترموها يلا ياهتيا اجرو وخفشو.. المطبعه بلد الاشقيه عوكل الكوتش اداره دوليه شبح الحته اللى مشرفنا اى حكايه على ايدو منهيه".

